Porsche готовит сверхмощный электрический суперкар 3 12.06.2023, 8:50

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Видеофакт.

В этом году Porsche празднует 75-летие своего первого спортивного автомобиля. 8 июня 1948 года прототип родстера модели 356, названный «No.1», получил лицензию на эксплуатацию под маркой Porsche. 8 июня этого года стало днем премьеры электрического концепта Mission X. Презентация новинки состоялась накануне открытия выставки «75 лет спортивным автомобилям Porsche» в музее компании в Штутгарте-Цуффенхаузене, пишет «Автоцентр».

Mission X станет предвестником будущих спорткаров марки и преемником легендарных Porsche 959, Carrera GT и 918 Spyder. По словам Михаэля Мауэра, руководителя отдела стиля Porsche, концепт символизирует «симбиоз четко узнаваемой ДНК автоспорта с роскошным общим впечатлением».

Габаритная длина шоу-кара — 4,5 метра, ширина — 2 метра, высота — менее 1,2 метра, размер колесной базы — 2,72 метра. То есть габаритами он сравним с Carrera GT и 918 Spyder. Дизайн концерта разработан в новой интерпретации фирменной стилистики бренда. Своей скульптурной формой и мускулистыми поверхностями он доказывает, что гиперкары не должны выглядеть агрессивно. Кузов окрашен в оттенок Rocket Metallic, разработанный специально для концепта.

Для обеспечения лучшей динами шоу-кар укомплектован разноразмерными колесными дисками: спереди — 20 дюймов, сзади — 21 дюйм. На задней оси сидят почти прозрачные аэролопасти, которые спроектированы как турбины для лучшего охлаждения колесных тормозов.

Легкий прозрачный купол с «экзоскелетом» изготовлен из композитного материала на основе углеродного волокна. Двери прикреплены петлями к передней стойке и крыше и открываются вверх. Подобная концепция дверей уже использовалась в классическом Porsche 917. Еще один привлекательный элемент — световая подпись Mission X. Вертикальные фары головного света вдохновлены историческими гоночными автомобилями, такими как Porsche 906 или 908.

На корме выделяется — разделенная на четыре части «парящая» светодиодная полоса со светящейся надписью «Porsche» посередине. Буква «Е» в логотипе Porsche загадочно пульсирует во время зарядки. Также на Mission X дебютировала обновленная эмблема бренда. Ею украшены капот, руль и крышки ступиц колес.

Салон двухместный с сиденьями на карбоновом каркасе, обтянутыми кожей. В монокок интегрированы шеститочечные ремни безопасности. Рулевое колесо — спортивное с переключателями режимов. На борту несколько камер, которые активируются кнопкой REC на многофункциональном контроллере.

С пассажирской стороны предусмотрено крепление для специального модуля часов с аналоговыми и цифровыми дисплеями, разработанного специально для Mission X специалистами Porsche Design. Среди прочего, они могут отображать время круга.

Информации о силовой установке Mission X компания не предоставила. Говорят, что суперкар станет самым быстрым серийным дорожным автомобилем «Северной петли» Нюрбургринга. Также ему обещана 900-вольтовая архитектура, которая обеспечит значительно улучшенную производительность и примерно в два раза меньшее время зарядки, чем у Porsche Taycan Turbo S. Удельная мощность составит примерно 1 кг на 1 лошадиную силу. То есть силовая установка серийной версии Mission X будет развивать примерно 1500 л.с.

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