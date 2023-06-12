Маляр: Недовольство российских матерей набирает угрожающие обороты 5 12.06.2023, 9:05

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Замминистра обороны Украины заявила, что власти РФ начинают боятся антивоенного движения.

Российские власти боятся матерей мобилизованных военных, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Солдатские матери России давно начали объединяться, потому что их власть постоянно воюет. Далеко не все российские женщины готовы терять своих детей ради амбиций диктатора», — говорится в ее сообщении в Telegram в воскресенье, 11 июня.

По ее словам, сейчас недовольство российских матерей набирает угрожающие обороты.

«Поэтому РФ на те направления, где у них будут прогнозируемо большие потери, отправляют подразделения сформированные из заключенных. Их гибель не так ощутима в российском обществе», — подчеркнула она.

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