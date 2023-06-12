Очередь в школу Новой Боровой, которая стоит третьи сутки, растет 3 12.06.2023, 9:26

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В ней уже более 150 человек.

Очередь в школу в Новой Боровой перед самым приемом документов первоклассников выросла еще сильнее, пишет «Смартпресс» со ссылкой на очевидцев.

Судя по присланному видео, в очереди сейчас находится явно больше 150 человек, считают в издании. Очередь на подачу документов в первый класс «Школы будущего» в минском микрорайоне Новая Боровая (д. Копище) стоит уже третьи сутки.

Количество мест в школе ограничено — всего 150, а в продленке и вовсе 80. В итоге родители, нацеленные именно на это учебное заведение, еще с вечера субботы дежурят у здания школы.

Напомним, сегодня, 12 июня, белорусские школы начинают прием документов в первые классы. Он продлится до 16 августа. При наличии свободных мест для зачисления первоклассников, не проживающих в микрорайоне школы, документы могут быть поданы 16−28 августа. Зачисляют по 31 августа включительно.

В школы принимают с шести лет. По желанию родителей могут зачислить и в более позднем возрасте. Или даже в пять лет — с условием, что шесть исполнится в текущем календарном году.

Родители будущего первоклассника должны предоставить в школу заявление на имя директора, свидетельство о рождении ребенка, справку о здоровье, заключение Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации о программе обучения (при его наличии).

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