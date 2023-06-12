ISW: Россияне врут об украинском наступлении 12.06.2023, 9:37

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Пытаются преуменьшить успехи.

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательных операций достигли успехов и освободили ряд населенных пунктов. В России пытаются преуменьшить значение потери контроля над ними и факта прорыва собственных линий обороны.

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны в новом отчете. Отмечается, что сейчас ВСУ продвинулись сразу на трех участках фронта.

Геолокационные кадры и российские источники подтверждают, что Силы обороны освободили несколько населенных пунктов во время наземных атак на юг, юго-запад и юго-восток от Великой Новоселки в западной части Донецкой области.

По данным российских источников, украинские защитники продолжили наступление юго-западнее Орехова в Запорожской области и достигли там успехов. Кроме того, украинские силы визуально подтвердили наступление в западной части Донецкой области и Запорожской области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВСУ продвинулись на 300-1500 метров на юге страны. Она и ряд источников с обеих сторон сообщили, что в период с 10 по 11 июня бойцы Сил обороны добились успехов к югу от Великой Новоселки, в том числе освободили Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровку.

Как оправдываются россияне

Некоторые российские источники утверждали, что бои продолжаются в «серой зоне» или спорных районах, или что ВСУ действуют в районах, которые войска РФ «не полностью оккупировали» до украинских атак в южных регионах.

По мнению аналитиков, россияне называют территориальное продвижение ВСУ через российскую оборону захватом «серых зон», чтобы умалить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинскими войсками оборонительных рубежей оккупантов, говорится в отчете аналитиков.

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