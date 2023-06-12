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В Светлогорске задержаны восемь сотрудников местного телеканала

  • 12.06.2023, 9:40
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В Светлогорске задержаны восемь сотрудников местного телеканала

Возможно, из-за сюжета о взрыве на ЦКК.

В Светлогорске задержаны восемь сотрудников местного телеканала «Ранак».

Точная причина задержания неизвестна. Есть информация, что задержанием руководил Гомельский ГУБОПиК и сотрудников сегодня будут судить по ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов).

По словам источника ПЦ «Весна», работников медиа задержали за подписки на группу «Светлик Светлогорск» в «Одноклассниках» (не внесена в список «экстремистских»).

Настоящей причиной для задержания мог стать сюжет о взрыве на Светлогорском ЦКК, в котором погибло три человека.

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