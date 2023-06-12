Японский премьер заявил о «ядерном зонтике» Китая над Украиной 1 12.06.2023, 9:49

8,162

Фумио Кисида

Фумио Кисида напомнил о документе 2013-го года.

Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая, который обязался обеспечить безопасность Киева в случае угрозы применения ядерного оружия, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Отвечая на вопрос, защищена ли Украина «ядерным зонтиком», я скажу, что мне известно о договоренностях между Китаем и Украиной об эффективном сотрудничестве. В совместном заявлении, опубликованном в то время, говорится, что Китай согласен предоставить Украине взаимные гарантии безопасности в случае вторжения в Украину или угрозы вторжения с применением ядерного оружия», — сказал Кисида во время выступления в парламенте, сообщает ТАСС.

В декабре 2013 году действовавший тогда президент Украины Виктор Янукович совершил визит в Китай, где вместе с председателем КНР Си Цзиньпином подписал декларацию об углублении стратегического партнерства между Киевом и Пекином, пишет The Moscow Times.

В документе отмечается, что Пекин обязуется ни при каких условиях не применять и не угрожать применением ядерного оружия в отношении Украины, поскольку Киев отказался от ядерного статуса. Кроме этого, Пекин подтвердил «предоставление Украине соответствующих гарантий безопасности», если она «станет жертвой агрессии с применением ядерного оружия или угрозы осуществления такой агрессии».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».