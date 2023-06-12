Биологи обнаружили у людей «ген высокого голоса» 1 12.06.2023, 9:55

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Человеческая речь является самой сложной среди всех вокализаций животного мира.

Биологи выявили связь гена ABCC9 с высотой голоса человека. Об этом сообщает deCODE Genetics. Научная статья с описанием исследования опубликована в Science Advances.

Человеческая речь является самой сложной среди всех вокализаций животного мира. Известно, что люди не могли бы говорить без особого строения мозга, но при этом генетические факторы, влияющие на речь, изучены очень плохо. В том числе неясно, чем контролируются акустические параметры речи.

Ученые компании deCODE Genetics обнаружили последовательности ДНК, связанные с более высоким голосом, — они локализованы в гене ABCC9. Чтобы выяснить это, авторы исследовали ДНК 13 000 исландцев и сопоставили это с информацией об их голосе, а также с другими данными об их теле и здоровье.

Изменения в ABCC9 связаны с более высоким голосом как у мужчин, так и у женщин. Эти же последовательности ДНК оказались ассоциированы с повышенным давлением, которое, в свою очередь, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы считают, что их работа подчеркивает связь между высотой голоса и общим состоянием здоровья.

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