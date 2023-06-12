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«Кадыровцы» из «Ахмата» подписали контракт с Минобороны РФ

  • 12.06.2023, 9:55
  • 3,740
«Кадыровцы» из «Ахмата» подписали контракт с Минобороны РФ
илюстративное фото

Пригожин от такого шага отказывается.

Кадыровцы из «Ахмата» подписали контракт с Минобороны России, заявили в ведомстве.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все «добровольческие отряды», которые находятся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны.

В ответ на это основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» не будут подписывать «никаких контрактов с Шойгу».

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