«Кадыровцы» из «Ахмата» подписали контракт с Минобороны РФ 12.06.2023, 9:55

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илюстративное фото

Пригожин от такого шага отказывается.

Кадыровцы из «Ахмата» подписали контракт с Минобороны России, заявили в ведомстве.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все «добровольческие отряды», которые находятся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны.

В ответ на это основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что «вагнеровцы» не будут подписывать «никаких контрактов с Шойгу».

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