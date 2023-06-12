Эпидемиологи назвали места в Беларуси, где лучше не купаться 1 12.06.2023, 10:06

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Специалисты обследовали прибрежные зоны и состояние воды 374 белорусских пляжей.

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, где в Беларуси купаться не стоит.

Специалисты обследовали прибрежные зоны и состояние воды 374 белорусских пляжей, взяли 1109 проб, из которых 32 не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и девять по микробиологическим показателям безопасности (данные на 9 июня).

Из-за микробиологических рисков предложено ограничить купание детей на пляже базы отдыха «Мерея» (агрогородок Ленино Горецкого района), в деревне Полдужье (Кировский район, что на Чигиринском водохранилище). Также воздержаться от купания стоит на пруду в Хойниках (Гомельская область) и на пляже №5 агрогородка Дукора (Пуховичский район) — это касается и детей и взрослых.

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