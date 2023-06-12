Украинский полковник назвал сроки выхода ВСУ к Азовскому побережью 12.06.2023, 10:16

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На прорыв пойдут корпуса.

Исходя из тех сил и средств, которые сейчас задействованы как со стороны ВСУ, так и со стороны армии РФ, Украине придется прогрызать линию обороны примерно в 100 км. Это может произойти к концу лета, если действовать прямыми лобовыми ударами (а по-другому пока невозможно).

Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Наталье Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

«В течение недели уже работали штурмовые роты и батальоны, а сейчас по некоторым позициям подключаются бригады, то есть идет подключение бригад, и я думаю, что несколько недель будем работать бригадами», – отметил военный аналитик.

Затем Свитан подчеркнул, что как раз бригады могут прогрызть вторую и подойти к третьей линии обороны, а дальше уже на прорыв пойдут корпуса. «Но это не раньше чем через месяц», – добавил военный эксперт.

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