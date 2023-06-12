Под Слуцком перевернулась Tesla: есть погибший

Под Слуцком перевернулась Tesla: есть погибший2
- 12.06.2023, 10:21
- 1,722
Четверо получили травмы.
Tesla перевернулась в Слуцком районе между деревнями Кирово и Новый Двор, пишет slutsk-gorod.by. Со слов очевидцев, в машине были четверо парней и девушка, авто занесло, и оно пролетело около 30 метров.
Авария произошла вечером 11 июня. Предварительно, электрокар был взят в аренду.
По информации Центра медицинского реагирования Минздрава, в ДТП пострадали пять человек.
«Трем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте. От госпитализации они отказались. Еще два человека были госпитализированы, к сожалению, один из них скончался», — сообщили в Минздраве.