ВСУ успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой 12.06.2023, 10:23

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За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой, а также продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

11 июня российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление российских войск вблизи Белогоровки (12 км к югу от Кременной). Российский военный блогер заявил, что российские войска ведут тяжелые бои вблизи населенного пункта.

Российские «военкоры» утверждали, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Веселого (30 км к югу от Кременной). Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска обстреляли украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Молчаново Харьковской области (11 км северо-восточнее Купянска) и Торского Донецкой области (14 км западнее Кременной).

Украинские и российские силы продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута 11 июня. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы атаковали вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута), и что подразделения российского спецназа пытаются отбросить украинские силы с позиций вблизи Клещеевки.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российскую наземную атаку вблизи Белой Горы (14 км юго-западнее Бахмута).

Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк по состоянию на 11 июня. Украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Невельского (13 км юго-западнее Авдеевки) по состоянию на 11 июня.

Российский источник утверждал, что 10 июня украинские войска осуществили контратаки вблизи Пивничного (6 км к западу от Авдеевки) и Опросного (3 км к юго-западу от Авдеевки). Российский военный блогер утверждал, что российские войска совершили неудачную наземную атаку вблизи Пивничного 11 июня.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Авдеевки и Марьинки. На опубликованных 11 июня кадрах видно, что российский 10-й танковый полк (3-й армейский корпус, Западный военный округ) продолжает действовать вблизи Авдеевки.

Украинские силы совершили наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, показывают, что украинские силы освободили Нескучное (непосредственно к югу от Великой Новоселки) и Благодатное (5 км к югу от Великой Новоселки).

Российский военный блогер заявил, что украинские войска освободили Нескучное и Благодатное без боя, а личный состав оперативно-боевого тактического соединения «Каскад» (формирование так называемой «ДНР») отступил во избежание окружения.

Российские «военкоры» утверждали, что российские войска отступили из Сторожевого (3 км к югу от Великой Новоселки), а украинские силы продвинулись дальше к северной окраине Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).

Российские военные блогеры также утверждали, что украинские силы заняли позиции в Левадном (18 км юго-западнее Великой Новоселки) и продвинулись в районе Новодаровки (15 км юго-западнее Великой Новоселки).

Другие российские «военкоры» утверждали, что в Лобковом, которое находится в «серой зоне», продолжаются бои.

Российские военные блогеры заявили, что сильный дождь на фронте в Запорожской области может помешать украинским операциям. Один из них утверждал, что тяжелые западные танки и бронемашины, а также советские танки Т-72 попадут в грязь от дождя, что облегчит российским войскам нацеливание на украинские комплекты.

Другой «военкор» утверждал, что украинские силы вряд ли продвинутся после сильных дождей, что даст время (один военный блогер предположил около 48 часов) для российских войск, чтобы опрокинуть резервы в районы боевых действий.

Российские источники утверждали, что на Ореховском направлении действует добровольческий батальон «БАРС-3» (входит в состав добровольческой ударной бригады «Царские волки»). На западе Запорожской области вместе с 429 мотострелковым полком действуют североосетинские добровольческие батальоны «Шторм Осетия» и «Алания». Подразделения 71-го гвардейского мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия), вероятно, также действуют вблизи Работиного (13 км к югу от Орехова).

Между тем, идут 474-е сутки полномасштабной войны России против Украины. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

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