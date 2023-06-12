Кремль должен быть разрушен Эдуард Тополь

12.06.2023, 10:33

О разливе зла.

Когда-то в романе «Женское время» я излагал гипотезу существования на Земле эрогенных зон – таких как Крым, Ибица и др., знаменитых курортными романами, а также мест, куда для сезонного спаривания устремляются птицы и рыбы. Сейчас хочу опереться на теорию существования морального зла. При этом я не стану вовлекать вас в дебри религиозного дуализма, теодицеи Готфрида Лейбница, отличия морального зала от естественного и прочих философских умствований. В Библии, во второй главе Бытия написано: «И посадил Господь Бог в землю всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла» (Быт, 2:9). Если Господь посадил в землю древо добра и зла, значит, в земле есть и то, и другое! А американский президент Рональд Рейган, при котором я жил в США, определил место этого зла на планете, назвав «империей зла» СССР. И хотя тридцать лет назад Советский Союз развалился как разбитое стекло, почвенное Зло осталось.

События последнего времени уточняют его конкретный адрес – Кремль. И это естественно: тысячелетняя история княжеских, царских и большевистских убийств пропитала землю под кремлевскими дворцами такой черной энергией, что любой, даже порядочный человек, поселившись в Кремле, рано или поздно становится злодеем. А иначе, скажите, куда делась злобная энергия Ивана Грозного, Малюты Скуратова, Петра Первого, Гришки Распутина, Владимира Ленина, Иосифа Сталина? В царские времена хотя бы предавали земле – закапывали и придавливали могильными плитами пропитанные этой энергией тела кремлевских злодеев, тиранов и вампиров. Большевики и это отменили, даже трупы своих вождей, пропитанные манией массовых репрессий, хоронили в кремлевской стене, дабы сделать ее дьявольским оберегом их власти. Но может ли это многовековое Зло существовать взаперти кремлевских стен и почвы под кремлевскими дворцами?

Словно кровавое тесто истории, засыхавшее под Кремлем со времен Петра Первого, стало по вселению в Кремль офицера госбезопасности Путина и его питерской хунты стремительно подниматься на дрожжах российского фашизма-сталинизма, вываливать через зубцы и башни кремлевских стен и заражать все и вся. Намедни лава этого зла достигла берегов Днепра.

Сталинский палач и шеф НКВД Генрих Ягода хранил у себя в качестве сувениров две пули, которыми в 1936-м были убиты Григорий Зиновьев и Лев Каменев. «Когда через полтора года пришел его черед идти к расстрельной стенке, – отмечала «Новая газета», – пули перекочевали к его преемнику Николаю Ежову, расстрелянному, в свою очередь, два года спустя». Не говорит ли это о том, что зло притягивает Зло? Да еще с таким демонстративным торжеством, что даже бывшему вместилищу зла – трупу Ленина – Сталин, в которого это зло переместилось, строит гранитный мавзолей. От его подножья вожди путинизма ежегодно продолжают транслировать это зло на марширующие по Красной площади «трудящиеся массы» и всю страну.

«Мы должны сказать это вслух: Россия – фашистское государство», – написал весной 2022 года в The New York Times автор книг о фашизме Тимоти Снайдер, профессор истории Йельского университета. И продолжил: «Фашизм основывался на идее триумфа воли над разумом… На сей раз страной, ведущей фашистскую войну на уничтожение, стала Россия… Сегодняшняя Россия соответствует большинству критериев определения фашизма. В ней существует культ одного лидера – Владимира Путина. В ней присутствует культ мертвых, выстроенный вокруг Второй мировой. У нее есть миф об оставшемся в прошлом золотом веке имперского величия, которое необходимо восстановить посредством целительного насилия, а именно – кровавой войны в Украине… Символ Z, народные шествия, пропаганда, идея войны как акта очистительного насилия, братские могилы вокруг украинских городов… Война в Украине – не просто возвращение на традиционный фашистский плацдарм, но и воссоздание традиционных фашистских практик и риторики. … Если Украина не победит, то тьма может продлиться десятилетия».

18 августа 1941 года по приказу Кремля Красная армия взорвала несколько пролетов плотины Днепрогэса, чтобы задержать наступающие немецкие войска. На деле это оказалось глупостью – не только не задержали немцев, но и затопили сотни своих собственных солдат. Причем немцы плотину восстановили, а в 1943-м, отступая, тоже заложили в тело плотины 40 тонн взрывчатки и 100 авиационных бомб, каждая весом по 500 кг, вот только взорвать не то не смогли, не то не успели. В июне 2023-го тождество путинизма фашизму и сталинизму вновь подтвердилось уничтожением плотины Каховской ГЭС. Я не буду обсуждать военно-стратегическую бесполезность и экологические последствия уничтожения этой гидроэлектростанции. Агрессией против Украины, приказами о бомбежках мирных украинских городов и сел и затоплением низовьев Днепра Путин раз за разом демонстрирует свое тождество Гитлеру и Сталину ради демонстрации триумфа своей воли над разумом. Но дело не только в нем. Его приказы выполняют люди (или уже нелюди?). Историческое преступление Путина не в том, что он и его хунта ограбили Россию, а в том, что они сделали ее членом своей банды. Известно, что у каждой ОПГ есть правило «помазать кровью» нового члена, заставить его совершить убийство, дабы включить в круговую поруку. Гитлер помазал кровью Германию, чтобы, опустив ее в мировую войну, сделать «свободной от евреев». С тех пор немцы помазаны кровью всей Европы и пеплом Освенцима и Бухенвальда. 3 сентября 2004 года Путин помазал кровью Россию убийством детей в Беслане, а 24 февраля 2022 года опустил Россию в войну с Украиной. И теперь Россия на десятилетия, если не на века помазана кровью Бучи и Мариуполя.

По опросу ВЦИОМ, через год после вторжения в Украину «решение провести специальную военную операцию поддерживает большинство россиян (68%)». Как писал Александр Герцен по поводу Крымской войны, «всю Россию охватил сифилис патриотизма». Это было сказано полтора века назад, а чуть больше века назад и Лев Николаевич предупредил: «До тех пор, пока мы будем восхвалять патриотизм и воспитывать его в молодых поколениях, у нас будут вооружения, губящие и физическую, и духовную жизнь народов, будут и войны, ужасные, страшные войны, как те, к которым мы готовимся и в круг которых мы вводим теперь, развращая их своим патриотизмом». Но Россия не услышала ни Герцена, ни Толстого.

В 1978–1979 годах в Риме орудовала первая в Италии «русская мафия» – десяток бандитов во главе с Леонидом Баткиным, которые грабили эмигрантов из СССР и продавали награбленное на римском вещевом рынке Americano. 7 июля 1979 года под Римом, в сосновой роще Кастельфузано, они «опустили» израильтянина Александра Шпунтова, одного из молодых членов банды. Назавтра этот парень зарезал Баткина и двух его помощников, и это стало в Италии самым громким убийством года.

15 апреля 1887 года на судебном процессе по делу о покушении на Александра III 21-летний Александр Ульянов сказал: «Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело». Он ошибся. 24 февраля 2022 года Путин опустил всю Россию в братоубийственную войну, но ни назавтра, ни через год в России не нашлось ни Софьи Перовской, ни Степана Халтурина, ни даже Шпунтова, и никто не покусился на жизнь «решалы» кремлевской банды. И теперь тех, кто зверствовал в Буче, Мариуполе и других украинских городах и селах, кто стреляет из ракетных установок, попадая по женщинам и детям, кто грабит, мародерствует, закладывает мины и взрывает все, что не может утянуть в кремлевские закрома или в свои нищенские жилища, – этих нелюдей-фашистов уже сотни тысяч!

У бескрайнего, мутного и страшного разлива зла, в котором тонет Россия, есть исток, и этот исток Кремль. До тех пор, пока его - в фигуральном смысле - не снесут вместе с его дворцами, мавзолеями и подземными хранилищами, до тех пор, пока не обнесут это место забором с надписью «Не входить! Смертельно!» и не высадят там дубовый и березовый лес, дабы лет за сто очистилось это место, – до тех пор будет он источать энергию зла и проклятья на Россию и на весь мир. Не претендуя на оригинальность, скажу по примеру Марка Порция Катона Старшего: «Кремль должен быть разрушен».

Эдуард Тополь, «Радио Свобода»

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