Рейс из Черногории в Вильнюс пролетел над Беларусью

Рейс из Черногории в Вильнюс пролетел над Беларусью10
- 12.06.2023, 10:50
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Полеты над нашей страной Литвой запрещены.
Рейс Air Montenegro, следующий в Вильнюс, пролетел над Беларусью. Литва запретила маршруты над РБ еще в 2021 году. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на сервис flightradar24.
В 10:03 12 июня в Международном аэропорту Вильнюса приземлился борт авиакомпании Air Montenegro, Embraer E195LR (рег. номер 4O-AOA), который следовал рейсом MNE2468 Тиват-Вильнюс.
Полеты над Беларусью Литвой запрещены.
Напомним, 23 мая 2021 режим Лукашенко посадил самолет RYANAIR, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился блогер Роман Протасевич и его девушка София Сапега.