Рейс из Черногории в Вильнюс пролетел над Беларусью 10 12.06.2023, 10:50

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Полеты над нашей страной Литвой запрещены.

Рейс Air Montenegro, следующий в Вильнюс, пролетел над Беларусью. Литва запретила маршруты над РБ еще в 2021 году. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на сервис flightradar24.

В 10:03 12 июня в Международном аэропорту Вильнюса приземлился борт авиакомпании Air Montenegro, Embraer E195LR (рег. номер 4O-AOA), который следовал рейсом MNE2468 Тиват-Вильнюс.

Полеты над Беларусью Литвой запрещены.

Напомним, 23 мая 2021 режим Лукашенко посадил самолет RYANAIR, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился блогер Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

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