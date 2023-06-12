Экс-депутат Госдумы назвал два главных сценария в РФ после поражения 1 12.06.2023, 10:51

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Российский оппозиционер развенчал миф о преемнике Путина.

Российский оппозиционер, журналист и экс-депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко заявил, что у Путина нет и не будет никакого преемника в том смысле, какой обычно вкладывается в это понятие, поскольку кремлевский диктатор прекрасно понимает: любой преемник сдаст его в первую же секунду.

«В любом случае он когда-то уйдет: либо в могилу, либо под суд. Но то, что он после себя оставит, – это руины. И, естественно, любой человек, который возглавит страну (если она еще будет, это тоже большой вопрос), во всем обвинит Путина. Обязательно. Так всегда бывало в российской истории, абсолютно всегда, без исключения», – заявил эксперт в интервью Анастасии Федор для YouTube-канала «Фабрика новин».

Затем Яковенко напомнил зрителям, что Сталин уничтожил ленинскую гвардию, Хрущев во всем обвинил Сталина, Брежнев – Хрущева, Горбачев – застойные брежневские времена, Ельцин – Горбачева. Однако Путин не стал обвинять Ельцина, потому то он был ему благодарен, но, тем не менее, он во всем обвинял проклятые 90-е.

«Это железный закон. Любой преемник сдаст его в первую секунду. Без исключений. И Путин это прекрасно понимает. Он знает законы той криминальной структуры, которую возглавляет. Если Акела промахнулся, то его надо порвать, поэтому никакого преемника не будет», – объяснил оппозиционер.

Дальше события могут разворачиваться по двум главным сценариям. Первый – это перерастание начинающейся смуты в то, во что обычно перерастают смуты в России, то есть в гражданскую войну.

Второй вариант предусматривает, что Путин сохранит власть после поражения и тогда РФ ждет относительно долго гниение. В этом случае война будет продолжаться, но уже у границ Украины 1991 года.

«Я думаю, если Украина сможет вытеснить российских оккупантов до границ 1991 года, то вполне вероятен ее прием в НАТО», – отметил Яковенко.

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