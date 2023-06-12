Пленный «вагнеровец» отказался от обмена и перешел в РДК 3 12.06.2023, 11:11

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Пригожин ему угрожает.

Один из пленных наемников бандформирований ЧВК «Вагнера» Владислав Измайлов отказался возвращаться в Россию и стал бойцом Русского добровольческого корпуса, который ведет вооруженную борьбу против режима Владимира Путина.

Как рассказали в Telegram РДК, командир Денис WhiteRex присутствовал на процедуре обмена пленными.

«Всем солдатам была предложена возможность добровольно вступить в ряды Российского Добровольческого Корпуса», — отмечается в сообщении.

При этом один из пленных, Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах ЧВК «Вагнера», от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК. После соответствующих проверок Измайлов сможет продолжить службу в рядах РДК, отметили российские ополченцы.

«Учитывая указ министра обороны РФ, мы предлагаем всем бойцам ЧВК «Вагнера» и другим частным военизированным формированиям, которые готовы бороться за новую Россию против кровавой стаи Путина, последовать примеру Владислава!», — добавили в РДК.

Главарь «Вагнера» Евгений Пригожин угрожает Измайлову «наказанием, которое принято среди наемников» — кувалдой.

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