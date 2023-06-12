В Литве расследуют причастность белорусского режима к перемещению украинских детей 1 12.06.2023, 11:18

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Подробности.

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене санкционировала начало досудебного расследования в отношении белорусских властей по делу о незаконном перемещении украинских детей. Оно расследуется по статьям за депортацию и переселение гражданских лиц и разлучение детей УК Литвы.

Решение принято на основании запроса министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландбергиса, касающегося проверки информации, предоставленной Светланой Тихановской. Она касалась незаконного перемещения украинских детей на территорию Беларуси и роли белорусских властей в этих действиях.

«В приложенных документах указывается, что после начала войны России против Украины более 2000 украинских детей, в основном сирот, были незаконно переведены с временно оккупированных Россией территорий Украины в лагеря на территории Беларуси. Говорят, что это, возможно, делается по указке или с одобрения белорусского режима», – говорится в пресс-релизе литовской прокуратуры.

Данное дело будет вестись отдельно от уголовного дела, возбужденного в марте 2022 года в связи с агрессией России против Украины, в рамках которого уже признаны потерпевшими около 100 человек, в качестве свидетелей были допрошены более 360 военных беженцев, прибывших в Литву из Украины.

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