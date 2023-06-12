Враг не смог разгадать планы ВСУ 1 Виктор Андрусив

12.06.2023, 11:21

10,958

Виктор Андрусив

Удивил даже Гиркин.

Кратко

1.Ситуация постепенно выровнялась и идет в направлении предыдущих планов. Враг не смог разгадать планы ВСУ. Удивил даже Гиркин, искренне убежденный, что Орехов был ключевым направлением удара.

2. Что произошло на прошлой неделе? Были нанесены два удара. Один под Великой Новоселкой, один под Ореховом. Враг не мог понять, какой основной, а какой отвлекающий. Это позволило нам продвинуться до Сторожевого, откуда еще 8 июня сбежала целая рота. Ситуация на этом направлении начинает приобретать оперативную угрозу для оккупантов, что может стимулировать очередные «жесты доброй воли».

3.Радоваться рано. Враг у нас не воюет мозгами, а воюет мясом. Поэтому думаю, неделя будет очень тяжелая. Очевидно, что сейчас пойдет классическая история – вернуть любой ценой. Ожидаются очень тяжелые бои. А это потери.

Всем терпения. Не ведитесь на российские ИПСО. Верьте в ВСУ.

С Богом.

Виктор Андрусив, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».