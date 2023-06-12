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СБУ задержала одного из самых законспирированных агентов разведки РФ

  • 12.06.2023, 11:26
  • 12,238
СБУ задержала одного из самых законспирированных агентов разведки РФ

Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ разоблачила одного из самых законспирированных участников агентурной сети, который по указаниям российской разведки собирал данные об украинской обороне вблизи границы с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Контрразведка СБУ провела крупную спецоперацию по разоблачению агентурной сети разведки РФ, во время которой был задержан 52-летний житель Харькова. Он передавал информацию о личном составе, вооружении и точном местонахождении подразделений украинской армии и Госпогранслужбы. Кроме этого, он фотографировал направления движения военной техники.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

Чтобы скрыть связь с представителями разведки страны-агрессора, агент сразу удалял все присланные им сообщения.

В августе 2022 года и в феврале 2023 Служба безопасности Украины разоблачила трех человек из этой агентурной сети, среди которых был связной разведки РФ.

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