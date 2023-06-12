СБУ задержала одного из самых законспирированных агентов разведки РФ 12.06.2023, 11:26

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Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ разоблачила одного из самых законспирированных участников агентурной сети, который по указаниям российской разведки собирал данные об украинской обороне вблизи границы с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Контрразведка СБУ провела крупную спецоперацию по разоблачению агентурной сети разведки РФ, во время которой был задержан 52-летний житель Харькова. Он передавал информацию о личном составе, вооружении и точном местонахождении подразделений украинской армии и Госпогранслужбы. Кроме этого, он фотографировал направления движения военной техники.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

Чтобы скрыть связь с представителями разведки страны-агрессора, агент сразу удалял все присланные им сообщения.

В августе 2022 года и в феврале 2023 Служба безопасности Украины разоблачила трех человек из этой агентурной сети, среди которых был связной разведки РФ.

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