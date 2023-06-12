Умер бывший премьер Италии Сильвио Берлускони 8 12.06.2023, 11:49

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Сильвио Берлускони

Ему было 86 лет.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни, пишет Corriera della Sera.

В апреле врачи обнаружили у него лейкемию.

Сильвио Берлускони — итальянский государственный и политический деятель, четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011), предприниматель.

Дебютировав в итальянской политике в возрасте 57 лет, Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства.

Один из самых богатых людей Италии, страховой магнат, собственник банков и средств массовой информации, владелец контрольного пакета акций компании Fininvest. В конце 1970-х годов создал первую крупную сеть коммерческого телевидения в Европе. В течение 30 лет, с 1986 по 2016 год, был владельцем футбольного клуба «Милан». В 2011 году, по версии журнала Forbes, Берлускони с состоянием в 7,8 млрд долларов находился на 118 месте в рейтинге самых богатых людей мира, в 2005-м (год наивысшего результата) с 12 млрд долларов он был на 25 месте.

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