Суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета начнется заново 12.06.2023, 12:04

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Павел Шеремет

Прежние результаты обнулились.

Шевченковский районный суд Киева начнет заново рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Причина в том, что дело рассматривал суд присяжных, двое из которых выбыли из процесса. Недавно был избран новый состав суда. Повторное рассмотрение дела должно начаться 23 июня, пишут «Ґрати».

Дело об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета рассматривал суд присяжных. Двое из них теперь не могут участвовать в процессе. Как сообщил «Ґратам» адвокат подсудимого Андрея Антоненко Дмитрий Круговой, один из присяжных мобилизовался, вторая — покинула Украину.

2 июня Шевченковский районный суд Киева утвердил новый состав присяжных. По Уголовно-процессуальному кодексу Украины, в таком случае слушания начинаются заново. До этого суд шел почти три года, и теперь его результаты обнулились.

Повторное рассмотрение дела должно начаться 23 июня.

Подсудимые вину не признали

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. По делу об убийстве были задержаны спецназовец Андрей Антоненко, также известный как рок-музыкант Riffmaster, детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

В декабре 2019 года полиция заявила, что Антоненко и Кузьменко заложили взрывчатку под машину, Дугарь проводила разведку перед убийством.

Все подсудимые заявили, что не имеют к убийству никакого отношения. Их адвокаты настаивали, что экспертизы проведены некачественно, а эксперты были предвзяты и находились под влиянием следствия. Обвиняемые были известными людьми среди ветеранов АТО и волонтеров, и в их поддержку началась широкая общественная кампания.

Суд отправил Антоненко и Кузьменко в СИЗО, но со временем они вышли оттуда под домашний арест — вначале под круглосуточный, а потом под ночной. Третью подозреваемую, Яну Дугарь, суд сразу отправил под домашний арест, в мае 2020 года она вышла на свободу под залог в 168 тысяч гривен.

Последнее заседание перед полномасштабной войной состоялось 21 февраля 2022 года — за три дня до российского вторжения. Антоненко оставался под ночным домашним арестом, но все равно сразу отправился воевать. Меры пресечения ему и остальным подозреваемым больше не продлевали.

Адвокат и подсудимая были мобилизованы

«Исполнял свои задачи как офицер Сил специальных операций в Херсонской, Сумской и Киевской областях», — так Антоненко описал свою деятельность за последние полтора года в разговоре с «Ґратами».

Еще одна подсудимая Яна Дугарь была мобилизована 25 февраля и, по ее словам, с тех пор в основном находится на востоке страны. Она стала офицером и сейчас руководит медицинским пунктом батальона.

«Принимаю участие как в штурмовых действиях, так и в оборонных. Занимаюсь логистикой между другими эвакуационными подразделениями и бригадами, путями эвакуации, оказанием медпомощи», — рассказала Дугарь о своей работе.

Юлия Кузьменко по-прежнему работает хирургом в Киеве.

По словам Антоненко, суды возобновились еще осенью прошлого года, но из-за участия двух подсудимых в войне состоялось всего два-три заседания, одно из которых — 2 июня.

На нем защита просила суд приостановить процесс в связи с мобилизацией Яны Дугарь. По Уголовно-процессуальному кодексу, обвиняемые имеют такое право, но суд отказал. Почему — пока неизвестно, пока что судья огласила только резолютивную часть решения.

2 июня суд также изменил меру пресечения Яне Дугарь с залога на личное обязательство являться в суд. 168 тысяч гривен, которые ей вернет государство, она собирается передать своему боевому подразделению.

За почти три года суд успел практически полностью исследовать письменные доказательства и видео прокуратуры и защиты и должен был перейти к допросу свидетелей, которых в деле заявлено 270. Теперь процесс может длиться еще больше из-за участия в боевых действиях двух подсудимых.

«Ґрати» пытались выяснить позицию о перезапуске суда у представителя потерпевших — матери Павла Шеремета и его гражданской жены Алены Притулы. Однако адвокат Дмитрий Иванов, который их представлял, также мобилизовался и больше не участвует в процессе.

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