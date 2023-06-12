Поезд в Белгородской области РФ атаковали дроны 12.06.2023, 12:26

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Пошли под откос 15 вагонов.

Стали известны подробности аварии грузового поезда в Белгородской области РФ 10 июня.

Как пишет BAZA, его атаковали дроны.

Как писал сайт Charter97.org, 10 июня на участке между станциями Лиски и Старый Оскол произошел подрыв грузового поезда двумя беспилотниками.

Один из них взорвался перед локомотивом, а второй - в хвостовой части. В результате инцидента опрокинулось 15 вагонов, а также было повреждено железнодорожное полотно и контактные опоры. Пострадавших нет.

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