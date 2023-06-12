В выходные очередь из фур на въезд в ЕС увеличилась в 2,5 раза 12.06.2023, 12:38

Стоят и очереди из легковушек.

С пятницы очередь из грузового транспорта на въезд в ЕС увеличилась в 2,5 раза, сообщили в Госпогранкомитете.

По данным ведомства, на протяжении выходных дней очереди из грузовых авто фиксировались перед польским пунктом пропуска «Кукурыки» («Козловичи»). За два дня его контрольные службы пропустили на свою территорию 45% фур от нормы. Большегрузы также въезжали с задержками в ЕС через литовские пункты пропуска «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

«Несмотря на увеличение транспортного потока, контрольные службы польского пункта пропуска „Тересполь“ („Брест“) продолжали оформлять около 30% авто от нормы, т.е. в среднем 21 авто в час из 70 положенных», — заявили в ГПК.

Также сообщается, что в течение выходных дней перед всеми литовскими пунктами пропуска фиксировались очереди из легковушек.

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