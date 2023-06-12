Что будет с Пригожиным и почему молчит Кремль? 3 Вадим Денисенко

12.06.2023, 12:47

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Шоу продолжается.

Пригожин перешел очередную красную линию. В этот раз он просто предупредил: если Шойгу решит рейдернуть «Вагнер», то Шойгу погибнет.

Заявление прозвучало в ответ на то, что Минобороны решило заставить всех «добровольцев» записаться в ряды вооруженных сил РФ.

Война на двоих

Начнем с того, что Пригожин очень прямолинейно намекает на то, что Шойгу самостоятельно не может что-то рейдернуть (он его прямо называет «тувинский дегенерат»). Кто же тогда стоит за Шойгу? Как бы это странно ни звучало, пока никто. Пока — это война Но вокруг ходит масса шакалов, которые хотели бы и Вагнер рейдернуть, и получить кресло Шойгу.

Зачем Пригожин «палит» Суровикина?

В своем выступлении Пригожин заявляет, что он выполнял приказы только Суровикина и последний является единственным умным генералом. Причин такого акцентированного упоминания может быть три: во-первых, Суровикин и так имеет натянутые отношения с Герасимовым и не исключено, что его могут «уйти» вместе с Вагнером и это игра на опережение. Во-вторых, это может быть полем для маневра, когда придет время «Ч». При крайней необходимости можно «провести переговоры» Суровикин — Пригожин, и первый пообещает выполнить какие-то требования, а последний сможет выйти из ситуации, не потеряв лицо. И третий вариант: Пригожин просто цинично употребляет Суровикина.

Пригожина в губернаторы

Вчера появилась версия, что Пригожину предложат должность губернатора, чтобы загнать его в стойло. Относительно стойла мы видели пример Саакашвили, когда губернаторство не мешало ему говорить все, что вздумается. Можно только представить о каких коррупционных схемах будет говорить губернатор Пригожин, если слухи о его губернаторстве хоть немного правдивы.

Почему Путин пока молчит?

Молчать и ждать в уголке, это отличительная черта Путина. Будучи трусом отроду, он, кроме всего прочего, боится принимать решения. И боится расставаться с людьми. Но здесь есть еще одна вещь: конфликт Пригожин-Шойгу, задумывавшийся, как и масса подобных конфликтов, как история, когда натравливаются между собой люди, которые грызут друг друга и ждут пока Путин разрулит ситуацию. На этот раз Путину нужно было бы, чтобы кто-нибудь легко троллил генералов, чтобы их энергия шла не на дворцовые игры, а на войну друг с другом. И здесь ситуация перестала быть штатной. Нужно принимать очень неприятное для Путина резкое решение, когда ему ставят ультиматум: или один или другой. Он в силу своего психотипа такие ультиматумы не выносит. И потому держит паузу.

Пригожин vs Кадыров

Несколько месяцев назад, Кадырова, который начал играть в свои политические игры, и даже стал примерять на себя форму руководителя нацгвардии, выбросили обратно в Чечню. В достаточно жесткой форме ему указали на его место, и он принял эти правила игры.

Нынешняя ситуация с Пригожиным – это шанс для Кадырова снова вернуться в общероссийскую повестку дня. Более того, он самостоятельно взял на себя роль пса царя, который щелкает на тех, кто мешает царю. Но первый свой «гав» Кадыров сделал слишком примитивно и получил ответ, что пригожинцы помнят первую и вторую чеченские войны, и на чьей стороне воевал клан Кадырова. Пригожин открыто стал говорить о противопоставлении россиян и чеченцев в нынешних реалиях.

Если отбросить околополитическую трескотню, существует высокая вероятность, что чеченцы и вагнеровцы в ближайшем будущем могут стать конкурентами в криминальном мире России. За этим следует следить, конечно, но межэтнический уголовный передел России никто не отменял. Пригожин первым начал громко говорить о недовольстве господствующей ролью чеченцев в этом мире.

Что будет дальше?

Система построена так, что никто не понимает, что делать без указания Путина, пока не желающего принимать никаких решений. Идеальный выход – убить Пригожина. Но нет команды от Путина.

Однако сам Шойгу, если можно так выразиться, поставил Путину ультиматум: к 1.07 должен быть окончательно решен этот вопрос. Точнее, это сам Путин устами Шойгу, передал Пригожину привет и сказал, что к 1.08 ты должен завершить этот цирк. Поэтому с большой долей вероятности можем говорить, что Путин до 1.08 будет молчать.

Что будет делать Пригожин? Выше уже писал, что у него есть запасной вариант передать часть вагнеровцев в Минобороны под личные гарантии Суровикина, что перед ними выполнят все условия. Но при этом не стоит забывать, что военные способности вагнеровцев сейчас относительно невелики. И даже передав своих зэков под Минобороны он никак не упускает политических возможностей по критике Минобороны (ежедневно будет рассказывать, как послали на верную смерть кого-нибудь, например).

После 1:08 он все равно останется в политике. И тут мы возвращаемся к главному: даст ли Путин указание на ликвидацию (арест, об этом писал несколько дней назад) Пригожина? И ответ здесь прост: пока Путин не будет испытывать персональную угрозу — не даст. Ибо Пригожин для него пока является частью системы равновесий (относительно минобороны и Кадырова прежде всего).

Итак, шоу должно продолжаться. Хотя черных лебедей никто, конечно, не упразднял.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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