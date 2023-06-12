«Российские оккупационные войска могут оказаться в очень интересном положении» 1 12.06.2023, 13:10

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ВСУ идут на Мариуполь?

Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой, а также продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях.

Что уже можно сказать о наступлении украинских сил на данный момент и какие могут быть сценарии развития ситуации?

На вопросы сайта Charter97.org ответил известный украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

— Это пока нельзя назвать наступлением. Те действия, которые проводятся, по всем своим признакам говорят о том, что это разведка боем. Конечно, бои идут на «максималках», но все же это пока еще не наступление, ведь основные силы не введены в действие. Сейчас действуют небольшие мобильные штурмовые группы, своим функционалом соответствующие именно разведывательной деятельности, которая благодаря определенным успехам сопутствует и освобождению территорий.

По ситуации на сегодня мы видим, что осуществлены определенные действия по освобождению таких населенных пунктов, как Благодатное, Нескучное, Сторожевое, Макаровка. Это все говорит о том, что вдоль реки Мокрые Ялы осуществляется продвижение по обоим берегам — и по левому, и по правому, в направлении Старомлыновки. Это село, которое можно условно в этой локации назвать транспортным узлом и очень важным рубежом, поскольку там сейчас сконцентрирована российская группировка, они пытаются все туда отходить. Освобождение Старомлыновки по сути открывает направление на Мариуполь. Это еще очень важный момент, поскольку район от Великой Новоселовки до Старомлыновки является так называемой полосой обеспечения российских оккупантов. И это продвижение говорит о прорыве именно этой линии.

Восточнее и западнее Великой Новоселовки также осуществляются определенные действия со стороны Сил обороны Украины, которые могут охватить сразу несколько больших локаций. И в них российские оккупационные войска могут оказаться в очень интересном положении. Поэтому российскому командованию следует отводить оттуда свои подразделения как можно быстрее, иначе они пополнят обменный фонд или категорию 200-300 (убитых или раненых, — ред.).

Все это говорит о том, что Силы обороны Украины в настоящее время занимаются достаточно активной разведкой боем, не используя основные ресурсы или ударные кулаки. Это сбор информации, выявление позиций российской артиллерии, которые были до этого неизвестны, складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами. Идет активное обнаружение пунктов управления, командных пунктов. То есть наносится урон по системе обеспечения и управления, которая стала весьма активной после начала фазы военной разведки. После того, как будет нанесен достаточный урон и осуществлены определенные действия в полосе обеспечения, только после этого можно говорить уже об активизации фазы самого наступления.

— Какие могут быть сценарии развития ситуации?

— Эти сценарии могут знать только в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в каком именно направлении может осуществляться продвижение. Но то, что в направлении Старомлыновки это идет, тут вариант только один может быть — это Мариуполь. Если брать остальные направления, то любое из них перспективно, что в направлении Васильевки, что в направлении Токмака.

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