«Сирийский военный» выманил у белоруски более тысячи долларов 11 12.06.2023, 13:11

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Мошенник действовал по распространенной схеме.

В Центральное РУВД столицы обратилась 46-летняя жительница Минской области, которая стала жертвой мошенников, сообщает телеграм-канал столичной милиции.

Потерпевшая рассказала, что в социальной сети познакомилась с американцем по имени Коллинс. Иностранец рассказал, что в настоящее время находится с военной миссией в Сирии. В процессе переписки мужчина признался женщине в любви и высказал желание встретиться.

«Для подтверждения серьезности своих намерений американец отправил возлюбленной посылку с ценными вещами. Спустя время с женщиной связались представители курьерской компании и сообщили, что из-за неправильно оформленных документов посылка арестована в Турции, в связи с чем надо заплатить пошлину. Потерпевшая поверила и перевела свыше 90 000 российских рублей ($1,1 тысячи)», — говорится в сообщении.

Позже женщине поступило сообщение от якобы таможенных органов о том, что при сканировании в посылке обнаружено $98.000, и ей необходимо перечислить еще 2200 евро, чтобы получить бандероль. Когда потерпевшая отказалась, ей пригрозили, что посылка будет конфискована, а саму женщину привлекут к уголовной ответственности за «отмывание» денег. После этого она обратилась в милицию.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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