Bloomberg: Европа может хранить газ в Украине, это утрет нос Путину 12.06.2023, 13:28

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Украинские хранилища могут помочь сбалансировать газовый рынок.

Украинские газовые хранилища могут сыграть важную роль в предотвращении зимнего энергетического кризиса в Европе и противодействии российскому диктатору Владимиру Путину. По данным Bloomberg, использование подземных газовых хранилищ в Украине станет частью стратегии Европейского Союза в обеспечении надежной поставки энергии.

Агентство отмечает, что в настоящее время газовые хранилища Европы заполнены более чем на 70%. И хранение газа в Украине может помочь избежать излишка в течение следующих месяцев.

Немецкая коммунальная компания RWE AG заявила: «Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение на газовом рынке ЕС во второй половине 2023 года, поскольку они имеют отличные связи с европейскими рынками».

Для эффективного хранения газа в Украине нужно, чтобы цены были достаточно низкими для оправдания расходов. Вероятно, ЕС будет вынужден предоставлять страховые гарантии, связанные с войной.

Эта инициатива является частью стратегии предотвращения энергетического кризиса, вызвавшего рекордные цены и государственное вмешательство в прошлом году. Европейские правительства выделили 646 млн евро на помощь компаниям и потребителям, но они не могут себе позволить повторить это в следующем году, пишет издание.

Хранение европейского газа в Украине не только принесло бы необходимый стране доход, но и укрепило бы связи с блоком и послужило бы пренебрежением России после того, как Кремль попытался использовать энергию, чтобы ослабить поддержку Киева, отмечает Bloomberg.

Газовые хранилища Украины расположены на глубине 2 км под землей и должны вместить более 30 млрд кубометров газа, что составляет около 10% потребностей ЕС в четвертом квартале прошлого года. Украинский оператор Укртрансгаз обеспечивает треть этих мощностей.

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