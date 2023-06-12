Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов 3 Артем Черников

12.06.2023, 13:41

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Власти потеряли контроль над предприятием.

В последние дни ОАО «Светлогорский ЦКК» (Целлюлозно-картонный комбинат) оказался в центре скандала после серьезного инцидента, произошедшего на участке регенерации в цеху выпарной станции. Вспышка газовоздушной смеси без последующего горения повредила металлические обшивки трех резервуаров, а один из них потерял целостность. При этом соседние строения несли значительные повреждения в результате обрушения строительных конструкций. Этот инцидент стал лишь одним из множества проблем, с которыми сталкиваются работники предприятия и жители Светлогорска.

К сожалению, это не первый подобный случай на данном предприятии. Трагические события, произошедшие на заводе в 2020 году, привели к гибели нескольких человек. 30 июля на заводе беленой целлюлозы произошла авария, в результате которой два работника получили серьезные травмы, а один из них, к сожалению, скончался. Еще одно страшное происшествие произошло 19 октября того же года, когда взрыв и пожар на емкости с таловым маслом унес жизнь сварщика, находившегося неподалеку от места взрыва.

Тем не менее, эти инциденты - лишь малая часть всех проблем, с которыми столкнулся завод «Светлогорский ЦКК» за последние годы. Завод, начиная с 2017 года, стал объектом многочисленных жалоб жителей на вредные выбросы и неприятные запахи, распространяющиеся из-за его деятельности. Люди страдали от головных болей, кровотечений из носа и аллергических реакций, связывая их с загрязнением окружающей среды, создаваемым заводом.

Еще до протестов 2020 года я случайно познакомился в Минске с некоторыми рабочими предприятия. Естественно, как человек, который тоже работает на химическом предприятии, мне были интересны особенности работы на Светлогорском ЦКК. Рабочие, которые каждый день находятся на производстве, рассказали о систематическом нарушении технологических норм и правил безопасности. Они поделились своими опасениями относительно низкой квалификации начальства, недостатка обучения и профессиональной подготовки. Чему я, в принципе, не удивился: их слова подтвердили серьезные проблемы с управлением и контролем на заводе.

Важно отметить, что на данный момент на заводе трудятся около трех тысяч человек, которые постоянно сталкиваются с риском для своего здоровья и жизни. Более того, долги завода составляют ошеломляющую сумму в 2,3 миллиарда рублей. Светлогорский ЦКК, изначально задуманный как промышленное предприятие, которое, по надеждам лукашистов, должно было приносить баснословную прибыль, превратилось в источник проблем и опасностей. За последние годы завод, как черная дыра, лишь поглощает огромные финансовые ресурсы. На строительство ушло чуть больше 850 миллионов долларов. При этом большая часть суммы, а именно 654 миллиона долларов, была получена в виде кредита от Китая. Однако в 2019 году китайские инвесторы отказались поддерживать проект, оставив завод полностью государственным.

Я не жду, что расследование произошедшего инцидента будет честным. Кто-то откупится, а кто-то просто отделается штрафом. Ответственность за негативные последствия и происшествия лежит на плечах властей и недоуправленцев, которые не справились с обеспечением должного контроля и надлежащего управления заводом. А причины этому - отсутствие квалифицированного руководства и недостаточные инвестиции в соблюдение стандартов безопасности и экологических норм, которые привели к серии трагических событий и угрозе здоровью и жизни работников и местного населения.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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