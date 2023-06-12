Войска РФ минируют завод «Крымский титан» и готовят эвакуацию в Армянске 4 12.06.2023, 13:50

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Готовится провокация.

Российские оккупанты могут готовить новый теракт, результатом которого станет искусственная техногенная катастрофа.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, войска РФ закладывают взрывчатку на территории завода «Крымский титан» на севере оккупированного Крыма.

«Инженерные подразделения оккупационной армии московии на протяжении последних нескольких дней проходят цеха предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Теракт на предприятии «Крымский титан», к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям». - предупредили в украинской разведке.

Там уточнили, что на холодильном оборудовании завода используется около 200 тонн технологического аммиака. В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса.

Под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.

В оккупированном Армянске РФ уже готовит эвакуацию представителей оккупационной администрации и местного гражданского населения.

В ГУР также сообщили, что из-за совершенного теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе нарушены до критического уровня.

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