«Попросил продать огромную семгу, а мне отдали просто так» 12.06.2023, 14:01

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Как могилевчанин путешествует один на велосипеде.

Антон Печкуров с 2020 года путешествует на велосипеде. Побывал на Алтае, в Карелии, Хакасии и Дальнем Востоке. Его поездки длятся от 10 дней до месяца. Ездить Антон предпочитает без компании, пишет bobruisk.ru.

Пробная поездка на Алтай

Уже восемь лет Антон живет в Новосибирске. Оттуда и начались его первые велосипедные путешествия:

– Раньше я ходил в походы с 30 килограммами на спине, мне это надоело, поэтому решил попробовать поехать на Алтай на велосипеде. Тем более, что расстояния там – не переходить, а вот для велосипеда как раз. Заранее изучал тему велотуризма, просмотрел сотню роликов на youtube и решил купить специальный туристический велосипед (туринг) из хроммолибденовой стали. Минимальная цена на такой была 600 долларов. В последствии вложил еще тысячу долларов на апгрейд.

В ту пробную поездку к Антону присоединился друг из Могилева, взяв себе велосипед и снаряжение на прокат. Чтобы не ехать 300 км по трассе, ребята сели с велосипедами на ночной автобус из Новосибирска, а утром уже были в горах Алтая на Чемале.

– Мы катались 10 дней, сделали петлю в 300 км, и на автобусе вернулись обратно в Новосибирск, – рассказывает Антон. – На Алтае огромное количество открытых живописных мест, чистейшие реки. По неопытности взяли много еды, и зря возили лишнюю тяжесть. Каждые 30-40 км встречались маленькие деревеньки или городки, где можно закупиться едой или даже пообедать в кафе. Если не хочешь ночевать в палатке, есть турбазы. Но мы выбирали готовить на газовой плитке или спать в палатке.

Я понял, как удобно путешествовать на велосипеде, не нагружая спину. Есть фитнесс-эффект, благодаря тому, что переключаешь передачи и дозируешь физическую нагрузку. За это время у меня подкачались ноги и, как ни странно, руки.

«Попросил продать огромную семгу, а мне отдали просто так»

Поездка Антона воодушевила. Он поменял в велосипеде детали, чтобы сделать его «серьезнее» и комфортнее, и на следующий год решил отправиться в Карелию. На этот раз один. Велосипед СДЭКом отправил из Новосибирска в Приозерск, а сам приехал в Могилев и оттуда на поезде поехал в Санкт-Петербург:

– На электричке приехал в Приозерск и поехал на велосипеде до Петрозаводска вдоль Ладожского озера. В тот год стояла аномальная жара, поэтому большого удовольствия от поездки на велосипеде не было. Трассы там все очень хорошие, но предназначены для машин, а никак не для велосипедов. Ехал с риском для жизни мимо проносящихся со свистом фур.

В итоге решил поехать по второстепенной дороге. Но выдержал только 60 км – было сплошным мучением ехать, как по стиральной доске, в пыли и без связи. Зато посмотрел на заброшенные финские деревни с развалившимися домами. Выехав на трассу, доехал до Петрозаводска. Погулял возле Онежского озера.

Устав от жары, Антон сел на поезд и проехал тысячу километров на север за полярный круг, чтобы попасть в Кандалакшу Мурманской области, которая находится на берегу Белого моря:

– Там на велосипеде ехал вдоль моря, сколько было возможно. И пока ехал, замерз ужасно. Из карельской жары + 35 градусов попал в +10 с арктическим ветром, надел на себя все вещи, и все равно не мог согреться.

В районе Кандалакши очень много озер и рек с водопадами и порогами. Я приехал в рыбный сезон. Вдоль рек по обе стороны стояли десятки рыбаков, а их автомобили, припаркованные неподалеку, напоминали выставку новейших зарубежных внедорожников. Рыбы было столько, что даже мне захотелось половить. Хоть я и не рыбак, но брал с собой удочку и снасти. Был уверен, что сейчас порыбачу, но бурный поток загнал мои снасти куда-то далеко под камни и порвал. А мужики напротив одну за другой вылавливали огромных красных рыбин – горбушу или семгу. Попросил продать мне одну, а они отдали просто так. Часть поджарил, часть засолил. В местных городках покупал пирожки с красной рыбой, они там популярны так, как у нас картошкой, и стоят одинаково. Встречал места вообще без инфраструктуры. Запомнился поселок вдоль трассы рядом с морем за полярным кругом, где нет связи и электричества, а люди используют генераторы.

«Один раз чуть не сбили, когда остановился попить воды»

Через две недели путешествие Антон закончил все в той же Кандалакше, потому что там нет никаких объездных путей, только через болота:

- Из минусов отмечу только комаров размером со слона. Средства от них, которые были действенны в Карелии, в Кандалакше совершенно не работали. Ну и сумасшедшие лесовозы на трассе. Один раз чуть не сбили, когда остановился попить воды. Кажется, они точно опаснее волков и медведей, которые в тех местах водятся, – смеется Антон.

Через пару недель он уже ехал в новое путешествие – в Хакасию. Взяв маршрут на левый берег Енисея до Абакана. Проколесил три недели до конца августа. Тоже поехал один.

– Одному мне очень нравится, – делится Антон. – Отдыхаешь душой и телом. Как только устал, можешь устроить привал в любом месте и ни с кем не советоваться. Тебя никто не торопит, не надо ни с кем договариваться, можно ехать в своем ритме.

Хакасию могилевчанин до этой поездки уже проезжал дважды на поезде. Но когда поехал на велосипеде, понял, что вообще ничего раньше не видел.

– Здорово ехать, когда ты ничего не знаешь про место, потому что тебя все удивляет, – отмечает Антон. – Красная земля, как в Африке. Камни на месте курганов, множество целебных озер. Купаешься в них, а выходишь, как будто заново родился.

«Ехал один, но дефицита общения не было»

В 2022 году для поездки Антон выбрал ту часть Хакасии, где еще не был – правый берег Енисея, и удивлялся природе, ничуть не похожей на ту, что на другом берегу: черноземам, пшеничным полям и березам. Доехав до Красноярска, сел на поезд и четыре дня ехал до Владивостока. Месяц катался по окрестностям и бухтам Приморского края. Сначала ближе к Южной Корее, потом в сторону Северной.

– Велотуризм, или байкпакинг – недорогой вид спорта, и для бюджетных путешествий лучше не придумаешь, – уверен могилевчанин. – Ты не берешь ничего лишнего, живешь в дороге. Человек на велосипеде всегда привлекает людей: к тебе подойдут, расспросят, предложат помощь. Несмотря на то, что я ехал один, дефицита общения у меня не было вообще.

Велосипед можно отправить любой почтовой службой или арендовать багажное отделение в поезде, в котором едешь. Также можно переправить самолетом, тоже есть такая услуга. Смысл в том, чтобы преодолевать большие расстояния, которые тебе не интересны каким-то транспортом. Еще до поездок на велосипеде я поднимался на Эльбрус и туда нас везли по невероятно красивым местам, но… мы смотрели на них из окна маршрутки. Ты не вдыхаешь воздух, не можешь пройтись, осмотреться, тебя привезли на точку и все. Таких путешествий больше не хочу.

Что Антон с собой берет и сколько это стоит?

▪ велосипед в модифицированной версии – 1500$

▪ специальные водонепромокаемые велосумки – 4 штуки по 30$ каждая

▪ спальник пуховый летний – 80$

▪ коврик надувной – 40$

▪ палатка – 120$

▪ газовая плитка – 50$

▪ система фильтрации воды – 15$

▪ стул складной – 15$

▪ велоодежда, велообувь контактная, шлем, мембранная куртка – 250$

Весной 2021 года Антон поехал на Байкал, катался на велосипеде вокруг острова Ольхон. Но поездка получилась короткой: было много трещин и торосов (ледяных стен) и проехать оказалось невозможно

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