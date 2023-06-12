Российские заградотряды расстреливают бегущих оккупантов
- 12.06.2023, 14:02
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Видеофакт.
Российские оккупанты из специально сформированных заградительных отрядов расстреливают военных РФ, которые оставляют свои позиции под натиском ВСУ и пытаются отступать.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Ищи своих». При этом момент расправы успел запечатлеть с высоты один из украинских дронов, оборудованных камерой.
Обратим внимание на то, что семеро российских оккупантов бросили свои позиции и без оружия пытались укрыться в ближайшей лесопосадке. Однако с ними расправились боевики из заградотрядов РФ.