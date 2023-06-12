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Российские заградотряды расстреливают бегущих оккупантов

  • 12.06.2023, 14:02
  • 6,120
Российские заградотряды расстреливают бегущих оккупантов

Видеофакт.

Российские оккупанты из специально сформированных заградительных отрядов расстреливают военных РФ, которые оставляют свои позиции под натиском ВСУ и пытаются отступать.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Ищи своих». При этом момент расправы успел запечатлеть с высоты один из украинских дронов, оборудованных камерой.

Обратим внимание на то, что семеро российских оккупантов бросили свои позиции и без оружия пытались укрыться в ближайшей лесопосадке. Однако с ними расправились боевики из заградотрядов РФ.

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