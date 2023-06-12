Российские заградотряды расстреливают бегущих оккупантов 12.06.2023, 14:02

6,120

Видеофакт.

Российские оккупанты из специально сформированных заградительных отрядов расстреливают военных РФ, которые оставляют свои позиции под натиском ВСУ и пытаются отступать.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Ищи своих». При этом момент расправы успел запечатлеть с высоты один из украинских дронов, оборудованных камерой.

Обратим внимание на то, что семеро российских оккупантов бросили свои позиции и без оружия пытались укрыться в ближайшей лесопосадке. Однако с ними расправились боевики из заградотрядов РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».