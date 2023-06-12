Санитарку глубокской больницы отправили на «сутки» за герб «Погоня» в мобильном телефоне 3 12.06.2023, 14:11

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Дело рассматривал «судья» Александр Алексеенко.

Санитарку Глубокской ЦРБ Наталью Митько 29 мая арестовали на 12 суток за распространение «экстремистских» материалов в соцсетях и за пикетирование в интернете, сообщили витебские правозащитники.

«Основанием для такого наказания стал факт выявления в телефоне “правонарушительницы” изображения на интернет-ресурсе “Хартия” — “…всадника на коне со щитом и мечом (погоня) на бело-красно-белом фоне”», — рассказали правозащитники.

Сотрудники Глубокского РОВД в итоге составили два протокола об административных правонарушениях: по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Хранение в целях распространения информационной продукции, включенной в республиканский перечень экстремистских материалов) и по ч. 1 ст. 24.23 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения пикетирования, совершенное участником такого мероприятия).

«Судья» Александр Алексеенко постановил арестовать санитарку на 12 суток с конфискацией мобильного телефона.

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