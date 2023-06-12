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Гиркин рассказал о прорыве ВСУ на шесть километров

  • 12.06.2023, 14:13
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Гиркин рассказал о прорыве ВСУ на шесть километров

Российские позиции накрывают массированным огнем из HIMARS.

Российская сторона подтверждает продвижение ВСУ на Южном направлении фронта, где россияне были вынуждены отступать, бросив три населенных пункта. Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Гиркин-Стрелков в своем Telegram со ссылкой на собственные источники сообщает, что ВСУ смогли наметить тактический успех в районе Времевского выступа и произвели атаки крупными силами.

«В результате противник сумел оттеснить наши войска южнее Великой Новоселки на 5-6 километров, заняв три небольших села и выйдя на северные окраины более крупных сел Старомайорское и Урожайное, за которые идут бои», - пишет он.

Гиркин отмечает, что, по всей вероятности, российская армия бежала еще из 2-3 прифронтовых населенных пунктов под натиском украинской армии.

По его словам, ВСУ накрывают российские позиции массированным огнем высокоточных HIMARSов и «Эскалибуров», подавляя любые огневые точки оккупантов, после чего штурмуют перемолотые артиллерией позиции.

Более того, Гиркин признает, что российская армия была вынуждена отступать с оборудованных и хорошо освоенных передовых позиций, а опасность прорыва ВСУ возрастает за счет массированного ввода в бой свежих резервов.   

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