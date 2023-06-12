Гиркин рассказал о прорыве ВСУ на шесть километров 12.06.2023, 14:13

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Российские позиции накрывают массированным огнем из HIMARS.

Российская сторона подтверждает продвижение ВСУ на Южном направлении фронта, где россияне были вынуждены отступать, бросив три населенных пункта. Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Гиркин-Стрелков в своем Telegram со ссылкой на собственные источники сообщает, что ВСУ смогли наметить тактический успех в районе Времевского выступа и произвели атаки крупными силами.

«В результате противник сумел оттеснить наши войска южнее Великой Новоселки на 5-6 километров, заняв три небольших села и выйдя на северные окраины более крупных сел Старомайорское и Урожайное, за которые идут бои», - пишет он.

Гиркин отмечает, что, по всей вероятности, российская армия бежала еще из 2-3 прифронтовых населенных пунктов под натиском украинской армии.

По его словам, ВСУ накрывают российские позиции массированным огнем высокоточных HIMARSов и «Эскалибуров», подавляя любые огневые точки оккупантов, после чего штурмуют перемолотые артиллерией позиции.

Более того, Гиркин признает, что российская армия была вынуждена отступать с оборудованных и хорошо освоенных передовых позиций, а опасность прорыва ВСУ возрастает за счет массированного ввода в бой свежих резервов.

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