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Польский депутат: Лукашенко знает, что в ответ полетят «Томагавки»

  • 12.06.2023, 14:15
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Польский депутат: Лукашенко знает, что в ответ полетят «Томагавки»

Диктатора предупредили.

Польский парламентарий Мирослав Чех считает, что и Лукашенко предупрежден об ответе Альянса на потенциальное применение россией ядерного оружия, сообщает «Эспрессо».

По словам польского парламентария Мирослава Чеха, российскому командованию и Лукашенко, в том числе уже была передана прямая угроза физического уничтожения в случае использования ядерного оружия.

«Этот сценарий ответа на действия России, когда будет происходить что-то еще, условно страшнее (применение ядерного оружия - ред.), донесен уже американцами и натовскими структурами российскому командованию. Куда «томагавки» (американские многоцелевые высокоточные дозвуковые крылатые ракеты - ред.). лететь они уже знают, и даже Лукашенко знает, по каким объектам будут лететь «Томагавки», - сказал Чех.

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