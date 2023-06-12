Зоологи выяснили, зачем слонам нужны усы на хоботе 1 12.06.2023, 14:42

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Ученые провели два эксперимента.

Зоологи выяснили, зачем слонам нужны многочисленные усы на хоботе. Они провели два эксперимента, в одном из которых анализировали видеозаписи, как самка азиатского слона играла мячом и собирала фрукты и овощи из коробки.

В другом эксперименте изучали хоботы и усы шести африканских и восьми азиатских слонов из зоопарка, которые умерли естественной смертью или были подвергнуты эвтаназии из-за осложнений со здоровьем.

Выяснилось, что усы слонов более толстые и крепкие, чем у других животных, и они лишены особенностей, которые обычно помогают мозгу млекопитающих «ощупывать» окружающие предметы.

Вероятно, слону усы нужна для того, чтобы помогать удерживать в хоботе различные предметы и пищу. Наличие чувствительных волосков позволяет более точно рассчитывать свою силу.

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