Зоологи выяснили, зачем слонам нужны усы на хоботе

Зоологи выяснили, зачем слонам нужны усы на хоботе1
- 12.06.2023, 14:42
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Ученые провели два эксперимента.
Зоологи выяснили, зачем слонам нужны многочисленные усы на хоботе. Они провели два эксперимента, в одном из которых анализировали видеозаписи, как самка азиатского слона играла мячом и собирала фрукты и овощи из коробки.
В другом эксперименте изучали хоботы и усы шести африканских и восьми азиатских слонов из зоопарка, которые умерли естественной смертью или были подвергнуты эвтаназии из-за осложнений со здоровьем.
Выяснилось, что усы слонов более толстые и крепкие, чем у других животных, и они лишены особенностей, которые обычно помогают мозгу млекопитающих «ощупывать» окружающие предметы.
Вероятно, слону усы нужна для того, чтобы помогать удерживать в хоботе различные предметы и пищу. Наличие чувствительных волосков позволяет более точно рассчитывать свою силу.