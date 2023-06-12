Беларусь опустилась на 10 позиций в топ-100 стран для стартапов 1 12.06.2023, 14:54

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Большинство белорусских стартапов теперь базируются за пределами страны.

В новом рейтинге 100 стран мира с лучшими условиями для развития стартапов Беларусь переместилась с 70-го на 80-е место. Компания StartupBlink опубликовала Global Startup Ecosystem Index — 2023.

Первую тройку в рейтинге заняли США, Великобритания и Израиль. Из наших ближайших соседей: Литва — на 17-й позиции, Россия — на 29-й, Польша — на 33-й, Латвия занимает 39-е место, Украина — 49-е.

По данным авторов исследования, в 2022 году в Беларуси не было совершено ни одной сделки с инвестициями в стартапы, тогда как в 2020 и 2021 годах их было по три — на $500 тыс. и $2,48 млн соответственно.

В отношении Беларуси в исследовании говорится, что большинство белорусских стартапов теперь базируются за ее пределами. А те, которые находятся в стране, — проекты на ранних стадиях, они не могут привлечь серьезные инвестиции.

В Беларуси образовалась большая пропасть между истинным потенциалом и текущими результатами, которая усугубляется оттоком ее самых талантливых IТ-специалистов в другие страны Европы», — отмечают авторы рейтинга.

Ранее аналитики консалтинговой компании CIVITTA оценили экосистему стартапов в Беларуси и пришли к выводу, что в 2022 году их количество в стране уменьшилось впервые за последние семь лет.

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