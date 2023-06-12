«Начинали зимой, а попали в визовый центр только в мае» 12.06.2023, 15:05

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Где дешевле получить визу в Европу?

Сайт nashaniva.com cпросил у белорусов, недавно делавших визы, как сейчас с получением визы в ЕС.

Получили итальянскую визу без посредников

Читатели, которые самостоятельно пытались сделать итальянскую туристическую визу, рассказывают, что начинали ловить дату подачи в визовом центре еще зимой, но податься на визу смогли только в середине мая.

«Записаться на даты, появлявшиеся на сайте, не удавалось. Через какое-то время мы начали отправлять письма на электронную почту. Нам ответили, что можно будет подать документы в середине мая», — говорит читатель.

В конце концов белорусы забронировали визит, но записаться на подачу удалось только в VIP-зал, из-за чего расходы на четырех человек (двое взрослых и двое детей) составили около 1200 рублей.

В результате вся семья получила визы на два года. Визу на такой большой срок им выдали по той причине, что ранее они уже имели годовые итальянские туристические визы.

Греческая туристическая виза через агентство

Другие читатели в апреле делали греческие многократные визы на конкретные даты.

«Делали все через агентство, которое за свои услуги взяло по 250 рублей с человека. За эти деньги подготовили необходимый пакет документов, анкету и зарегистрировали на подачу. До 250 рублей нужно добавить стоимость страховки», — говорит читательница.

Расходы в визовом центре составили еще около 60 евро на человека. Это консульский сбор и вознаграждение визовому центру.

Франция, Венгрия, Испания

Помимо вышеописанных стран, туристические визы гражданам Беларуси выдает Франция, Венгрия и Испания. Правда, подать документы на испанскую визу в Беларуси нельзя, поэтому придется ехать в Москву. Более того, получить визу в эти страны к концу лета уже вряд ли удастся.

Что касается расходов, то посреднические услуги для получения испанской визы обойдутся приблизительно в 600 рублей на человека. В эту сумму входит проезд из Минска в Москву и обратно, запись на подачу, анкета и бронь отеля / авиабилетов без их оплаты.

За возможность получить венгерскую визу придется выложить 900 рублей за посреднические услуги.

Стоимость посреднических услуг для получения французской туристической визы — около 600 ЕВРО.

Польша — все, кроме туризма

Польша туристических виз белорусам не выдает, но выдает ряд других типов виз.

Самые популярные польские визы, которые получают белорусы, — рабочая и гостевая.

Одна из наших читательниц рассказала, что рабочая виза «под ключ» обошлась ей в 1000 рублей. В эту сумму вошли липовые приглашение на работу и трудовой договор, а также регистрация на подачу и расходы, связанные непосредственно с подачей на визу.

«Это был самый простой и быстрый способ получить визу. От встречи с посредником до получения визы прошел месяц и несколько дней. Все другие варианты были более дорогими или длительными по времени», — делится читательница.

Польская виза на 2-3 года

Помимо рабочих виз, посредники помогают делать польские деловые визы. Подготовить пакет необходимых для подачи документов посредники готовы за 400-500 долларов. Проще всего этот тип визы могут сделать те белорусы, которые имеют действующее ИП или фирму.

Те, кто уже ранее имел деловую польскую визу, могут рассчитывать на новую сроком до пяти лет, что довольно редкое явление. Но белорусы, действительно занимающиеся бизнесом и имеющие деловые отношения с польским бизнесом, говорят, что обычно второй раз им открывают деловые визы сроком на два-три года.

Долгосрочная виза без липовых документов

Гостевая виза в Польшу также довольно популярна. Для ее получения достаточно иметь приглашение соответствующей формы. Приглашать гостей в Польшу могут не только граждане Польши, но и иностранцы с постоянным видом на жительство (Karta Stałego Pobytu). Само приглашение делается в течение месяца. Плюс нужно время, чтобы переправить его в Беларусь, после чего можно записываться на подачу. Поэтому гостевую визу можно получить приблизительно через два месяца после запуска процедуры.

Для тех, кто не имеет знакомых или родственников, готовых пригласить их к себе в Польшу, есть посредники, которые за 300-400 долларов готовы помочь в решении этого вопроса. С затратами на запись и прочими сборами в визовом центре такая виза обходится приблизительно в 500 долларов.

Дорого, но, в отличие от более дешевой и быстрой по времени рабочей визы, гостевая, полученная даже с помощью посредников, будет более безопасной и комфортной. С такой визой вам не нужно будет доказывать пограничникам, почему и зачем вы едете за границу. Да и получить следующую визу будет просто, так как вы не нарушаете условий ее выдачи. Чего нельзя говорить о тех, кто делает рабочие визы ради того, чтобы путешествовать и ездить за товарами.

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