В Британии заявили о «большой атаке» ВСУ в ближайшие дни 3 12.06.2023, 15:07

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Она начнется на Донбассе.

В ближайшие несколько дней ожидается «большая атака» Украины на Донбассе.

«В ближайшие несколько дней мы должны ожидать большую атаку в той или иной части Донбасса», - заявил председатель оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, призвав к осторожности всех, кто считает, что Украина «нападет» и «все закончится очень быстро», передает Sky News.

Он добавил, что украинская армия проводит «зондирующие и формирующие операции», а «основной фронт украинского потенциала все еще находится в резерве, готовый к этой одиночной атаке»: «Россияне не знают, где это будет, но мы видим, что между группой «Вагнера» и самими российскими войсками наступает хаос».

Эллвуд призвал союзников предоставить больше танков, истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия, а также прокомментировал подрыв Каховской ГЄС. По его мнению, он показал, что кремлевский диктатор Владимир Путин «даже не верил в то, что сможет удержать эту дамбу».

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