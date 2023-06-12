Российский пропагандист: Начался развал фронта 3 12.06.2023, 15:27

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Повторяется «Харьковский сценарий».

Вагнеровские каналы российской армии сообщают, что у России уже начался обвал фронта на Южном направлении, однако российские пропагандисты не хотят говорить об этом вслух, занимаясь самоуспокоением.

Более того, российские источники сообщают, что ситуация начинает повторять прорыв ВСУ в Харьковской области, где украинская армия в течение нескольких суток смогла зайти в тыл российская армии и освободить большие участки фронта. Об этом в своем Telegram-канале пишет наемник ЧВК «Вагнер», пишущий под именем AP Wagner, обратил внимание сайт «Диалог».

«Уже видно, что развал фронта начался. Все остальное - бла-бла-бла и самоуспокоение. Повторяется Харьковская область», - отмечает он. Более того, российская оборонительная «линия Суровикина», которой прикрываются сейчас российские военкоры, по факту является потемкинской деревней, которая не сможет сдержать наступление ВСУ. «Вагнеровец» отмечает, что диверсанты смогли легко обойти подобное укрепление во время проникновения в Белгородскую область.

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