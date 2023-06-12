Бывший агент КГБ: ВСУ проводят общевойсковую маневренную комбинированную операцию 3 12.06.2023, 16:06

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Это крупнейшая операция после окончания Второй мировой войны.

Сегодняшние действия ВСУ – это крупнейшая со времен Второй мировой войны общевойсковая маневренная комбинированная операция. Всего за всю историю таких операций было, может быть, около пяти. До этого единственными специалистами в этой области были американские генералы, которые воевали в начале 90-х против режима Саддама Хусейна в Ираке, а затем в 2000-х, опять-таки, против его режима.

Об этом рассказал экс-разведчик СССР и военный аналитик Юрий Швец на своем YouTube-канале.

«Поход на Багдад, разгром иракских войск из-за иракского вторжения в Кувейт. Американцы – мастера, и они поделились этими знаниями с другими натовскими военнослужащими. А вот из ненатовских стран единственные, с кем они этим поделились, – это ВСУ», – отметил эксперт.

Также аналитик напомнил, что ВСУ прошли подготовку, которая длилась от нескольких недель до месяца. И этого достаточно, по оценкам американских экспертов, чтобы освоить хотя бы азы этой общевойсковой маневренной операции. Для мастерского же осуществления нужна постоянная тренировка. При этом отмечается очень высокая степень и скорость обучаемости бойцов ВСУ, добавил Швец.

Американские эксперты говорят о том, что сейчас происходит крупнейшая комбинированная операция ВСУ на широчайшем фронте протяженностью примерно в 1400 км. При этом наносится фронтальный удар по очень укрепленным линиям обороны противника. Там есть несколько линий, некоторые эксперты насчитывают до шести. Это один из сложнейших видов операций. Очень опасный вид. Его применяют, как правило, тогда, когда невозможно этого избежать, потому что он чреват серьезными рисками и потерями, рассказал военный аналитик.

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