Количество больниц в Беларуси снизилось до исторического минимума 12.06.2023, 16:15

За 30 лет их стало меньше в полтора раза.

Количество больниц в Беларуси достигло исторического минимума, пишет Белорусский расследовательский центр. За 30 лет их стало меньше в полтора раза.

Наиболее пострадала от закрытия клиник Могилевская область: там за 30 лет закрылось более половины больниц — 65 из 124. В Витебской области за этот же период стало меньше на 59 больниц, в Гродненской — на 52.

Снижается в последние годы и количество практикующих врачей. На конец 2022-го в Беларуси работало 47 999 врачей. В 2020-м их было 48 527 человек.

Особенно дефицит в медицине стал ощущаться после начала репрессий 2020 года.

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