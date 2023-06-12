закрыть
12 июня 2023, понедельник, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Количество больниц в Беларуси снизилось до исторического минимума

  • 12.06.2023, 16:15
Количество больниц в Беларуси снизилось до исторического минимума

За 30 лет их стало меньше в полтора раза.

Количество больниц в Беларуси достигло исторического минимума, пишет Белорусский расследовательский центр. За 30 лет их стало меньше в полтора раза.

Наиболее пострадала от закрытия клиник Могилевская область: там за 30 лет закрылось более половины больниц — 65 из 124. В Витебской области за этот же период стало меньше на 59 больниц, в Гродненской — на 52.

Снижается в последние годы и количество практикующих врачей. На конец 2022-го в Беларуси работало 47 999 врачей. В 2020-м их было 48 527 человек.

Особенно дефицит в медицине стал ощущаться после начала репрессий 2020 года. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов