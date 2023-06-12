Украинский дрон уничтожил группу россиян в окопе 1 12.06.2023, 16:20

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Удар пришелся прямо в голову оккупанта.

Аэроразведка и пилоты дронов-камикадзе из батальона К-2 54 отдельной механизированной бригады ВСУ показали результативное выполнение одного из заданий: уничтожение личного состава российских оккупантов в окопе.

Судя по закадровым голоcам, оператор FPV-дрона серии Goida – девушка, штурман ориентирует и направляет ее подсказками.

FPV-дрон делает вираж и залетает в окоп. Судя по последнему кадру с его камеры, удар пришелся в голову захватчика.

Позднее на видео выжившие оккупанты смотрят вниз в окоп, где ничего не видно; вероятно, на раненого подельника. В какой-то момент один из них выстреливает в окоп, куда — неясно.

Ruᛋᛋian invader tried to shoot down FPV drone, but in vain.



© K-2 group at 54 MBr UAF (https://t.co/rVxqVFfjkH) pic.twitter.com/AJ30Wjhbvs — uarwellian (@uarwellian) June 12, 2023

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