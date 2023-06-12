закрыть
12 июня 2023, понедельник, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский дрон уничтожил группу россиян в окопе

1
  • 12.06.2023, 16:20
  • 2,304
Украинский дрон уничтожил группу россиян в окопе

Удар пришелся прямо в голову оккупанта.

Аэроразведка и пилоты дронов-камикадзе из батальона К-2 54 отдельной механизированной бригады ВСУ показали результативное выполнение одного из заданий: уничтожение личного состава российских оккупантов в окопе.

Судя по закадровым голоcам, оператор FPV-дрона серии Goida – девушка, штурман ориентирует и направляет ее подсказками.

FPV-дрон делает вираж и залетает в окоп. Судя по последнему кадру с его камеры, удар пришелся в голову захватчика.

Позднее на видео выжившие оккупанты смотрят вниз в окоп, где ничего не видно; вероятно, на раненого подельника. В какой-то момент один из них выстреливает в окоп, куда — неясно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов