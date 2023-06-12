«Осознала, что хобби приносит гораздо больше удовольствия и денег, чем основная работа» 12.06.2023, 16:28

Как могилевчанка зарабатывает на цветах ручной работы.

Марина Грушецкая делает цветы, которые трудно отличить от настоящих. Даже лепестки у них на ощупь мягкие. А начало творчеству положил случайно увиденный рекламный ролик, где играли всеми оттенками розового пионы ручной работы, пишет «Вечерний Бобруйск».

«Осознала, что мое хобби уже вовсе и не хобби»

По образованию девушка юрист, окончила Могилевский государственным университет им. А. Кулешова с красным дипломом. Работала специалистом в центре социального обслуживания населения, а после в исполкоме, также в сфере труда и социальной защиты. С работы пришлось уволиться по семейным обстоятельствам, и тогда Марине было совсем не до цветов.

– Свое увлечение я стала искать, когда появилось больше свободного времени и остро стал вопрос «а кто вообще я», и чем действительно хочу заниматься, – вспоминает могилевчанка. – Спустя время нашла работу администратором в студии красоты, но эти вопросы не давали покоя. Однажды в рекламе увидела пионы ручной работы и все закрутилось, я захотела научиться создавать такие же.

Отработав день в студии, Марина возвращалась домой и вечерами погружалась в цветочный мир. Начала вести свои социальные сети и показывать работы. Появились первые заказчики, идеи и огромное желание дальше развиваться в новой деятельности. Девушка осознала, что ее хобби уже вовсе и не хобби, и приносит гораздо больше удовольствия и денег, чем основная работа. Было решено полностью переключиться на цветы

«На изучение новых цветов необходимо много времени и сил»

Сегодня кроме пионов у Марины можно заказать букет из эвкалипта, ранункулюсов и гортензии, все эти цветы хорошо сочетаются между собой:

– Я поняла, что мне не хочется создавать огромное разнообразие цветов, а лучше уделять внимание реалистичности и детализации уже имеющихся. Возможно, новые виды цветов будут появляться, но на их изучение необходимо много времени и сил. Я очень кропотливо отношусь к своей работе и перед выпуском нового цветка долго готовлюсь. Гортензию, например, показала только через пять месяцев работы над ней.

Создание цветов – дело трудоемкое, кропотливое, но очень интересное, уверяет Марина:

– Моя работа нравится тем, что кроме эстетической составляющей каждый этап создания цветка отличается от предыдущего, и я получаю удовольствие от этого разнообразия. Леплю стебли из холодного фарфора, работаю с фоамираном (бархатистый мягкий материал в листах, похожий на толстую бумагу – прим.), придаю ему форму и вырезаю. Далее с помощью различных техник тонирую, используя несколько видов художественных красок и пастели, а после – собираю все воедино. В среднем рабочий день длится 10-12 часов, за это время как раз успеваю сделать один пион. Кроме работы над цветами, в рабочее время включаю закупку материалов, ведение инстаграма, переписку с заказчиками.

«Круглый год есть стабильный спрос»

Казалось бы, что цветы ручной работы не самый необходимый в хозяйстве предмет. Однако круглый год на них есть стабильный спрос.

– Мои клиенты - самые классные люди, которые любят и ценят то, что создано руками, – делится Марина. – Есть мнение, что через цветы чувствуется настроение мастера и его энергетика, поэтому и заказчики приходят ответственные, искренние, с которыми комфортно работать и воплощать их идеи. Есть и постоянные клиенты, у некоторых по три букета в доме. Говорят, часто вспоминают обо мне и благодарят за такую красоту, и меня это очень радует.

Цветы ручной работы – удовольствие не из дешевых. Хотя, если прикинуть, во сколько обходится живой букет, который не всегда и два дня простоит, то можно поспорить.

Один ранункулюс с тремя веточками эвкалипта стоит 150 рублей. Гортензия – 130 рублей. Цены на букеты из пионов начинаются от 560 рублей – столько стоит композиция из семи раскрытых и полураскрытых цветов. Чем больше цветов, тем, соответственно дороже. Зато такой букет не завянет и будет радовать долгие годы:

– Кроме долговечности моих цветов, заказчики признают, что явным плюсом является то, что можно выбрать оттенок в каждое конкретное помещение и грамотно вписать цветы как предмет декора в интерьер. Также они очень просты в уходе, не нужно менять воду или поливать.

«Мало создавать уникальные изделия, если нет навыков продаж»

Марина берет три-четыре заказа в месяц, работать любит не спеша, наслаждаясь процессом. Свои букеты она может отправить в любой уголок мира. Цветы летали не только в города Беларуси и России, но и в Германию и Польшу. Ближайшая доставка – на Кипр.

Марина признается, что зарабатывает теперь гораздо больше, чем при работе в найме.

– Но всегда есть куда расти, и я над этим работаю, – улыбается девушка. – Недавно запустила свой первый мастер-класс по эвкалипту. Постоянно учусь не только создавать цветы, но и грамотно продавать. Сегодня мало создавать уникальные изделия, если нет навыков продаж или страшно просто показывать работы из-за неуверенности. Они так и останутся лежать на полке. Я подхожу в комплексе, изучаю не только маркетинг и продающие инструменты, но и работаю с психологом, прокачиваю самоценность и избавляюсь от страхов и синдрома самозванца.

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