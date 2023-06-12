ЖКХ Минска устроило рейды на владельцев собак 16 12.06.2023, 16:40

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18 человек оштрафовали на 1000 рублей.

В Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ) рассказали о рейдах и о том, за что штрафовали некоторых владельцев собак.

Одна из обязанностей сотрудников МГЖХ – следить за соблюдением Правил содержания домашних собак, кошек. В ведомстве рассказали, что их работники регулярно проводят рейды с привлечением участковых инспекторов, написало информагентство «Минск Новости».

Так, за январь-апрель 2023 года, было проведено 184 рейда, владельцам собак выдали 280 предупреждений, составили 20 протоколов, на основании которых 18 нарушителей оштрафовали на 1 129,5 рубля.

Основные нарушения, за которые штрафовали, связаны с выгулом собак в неустановленных местах, отсутствие намордника и поводка, нежеланием убирать за питомцами.

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