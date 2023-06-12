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ВСУ уничтожили систему спутниковой связи россиян

  • 12.06.2023, 16:59
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ВСУ уничтожили систему спутниковой связи россиян

«Вражеские спутники превратились в кучу хлама».

Армия дронов частично оставила россиян без связи на Сватовско-Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

«Во время разведки бойцы ударной роты БПЛА 92 ОМБр обнаружили систему спутниковой связи оккупантов -2 Антенны VSAT. Они позволяли россиянам оперативно обмениваться информацией. Теперь это в прошлом», - рассказал он.

По словам Федорова, точный выстрел Mavic, который приобрели за средства UNITED24, - и вражеские спутники превратились в кучу хлама.

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