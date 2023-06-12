Кулуарно-элитарный вопрос Телеграм-канал «CYNIC»

12.06.2023, 17:10

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Шойгу подготовил для Путина «теплую ванну».

Краткая сводка по локальным наступательным действиям ВСУ (с сохранением «тумана войны») и общей обстановке:

1. Локальные наступательные действия набирают обороты: Украина укрепляется на стратегических участках фронта, параллельно нанося глубокие удары по уязвимым точкам «пятиступенчатой обороны». Оборона оказалась «внушительной, но несбалансированной», что, по словам источников, делает её неэффективной, поскольку «уязвимые зоны позволяют осуществлять глубокое проникновение, в результате которого смежные направления и участки фронта начинают сыпаться, несмотря на то, что «передняя линия» кажется защищённой».

2. Россия не была готова к некоторым линиям атаки ВСУ. К тому же Россия не была готова к «ночным вылазкам», которые, благодаря западной технике, имеют уникальный эффект с точки зрения дезориентации противника. Как сообщают источники, Россия «скорее слепа, чем зряча» на большинстве участков фронта в ночное время.

3. Подрыв ГЭС хоть и заблокировал «прямое наступление ВСУ», но сделал тактику «дистанционных ударов Украины» достаточно эффективной. С учётом низкой точности систем РФ дистанционные, точные и неожиданные удары «с линии ГЭС» превратили направление атаки в «тир на российских костях»: смытая оборона и «болотная проблема» делают невозможной «прямую атаку» и со стороны кремлёвских орд, а это является той единственной тактикой обороны, которой эти войска обучены. По итогу, на этом направлении Кремль банально теряет ресурсы, не имея ни малейшего шанса его хоть сколько-нибудь контролировать.

4. «Закон Шойгу о добровольцах» был подписан под группировки (ЧВК) Кадырова, но в итоге привел к ещё большей дестабилизации в военной среде МО. Кадыров и так находился и действовал «в орбите МО». А вот Пригожин, на которого действие «закона» решили демонстративно «расширить», отказался от любого сотрудничества с МО, параллельно предупредив, что без «вагнеровцев» фронт неминуемо посыпется, поэтому Шойгу либо нужно «дать заднюю», либо приготовиться к значительным территориальным потерям.

Как говорят собеседники, Шойгу (и Кремль в целом) не может «дезавуировать инициативу», поэтому Пригожин опять становится актором, действующим параллельно с МО. В итоге Кремль не только не решил проблему ЧВК, но и привел к ситуации, когда Пригожин может продолжить воевать против ВС РФ за «параллельное господство» над силовыми механизмами. Подмять под себя «Вагнер» МО не сможет, но в качестве мести за такие «глубокие оскорбления» Шойгу начнет лоббировать перевод Пригожина под параллельный «импорт оружия». Так, Пригожину либо придется вести переговоры с ВПК РФ, либо искать оружие на свободном рынке. Так или иначе, по МО бродит идея о том, что «Пригожин кинул МО под Бахмутом и опозорил его перед Путиным», поэтому «нужно поставить выскочку на место, заставив того самому разбираться с оружием».

Похоже, что Шойгу рассказами про потери «55 к 1» в пользу россиян подготовил для Путина «теплую ванну», чтобы, прикрывшись липовыми успехами, самостоятельно выдуманными на пьяную голову, решить «кулуарно-элитарный вопрос» с Пригожиным: «он нам и нах*р ваш Пригожин не нужен».

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