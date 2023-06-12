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В белорусских лесах заметили странные конструкции

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  • 12.06.2023, 17:16
  • 8,058
В белорусских лесах заметили странные конструкции

Зачем они нужны?

В белорусских лесах иногда можно увидеть необычные подвесные конструкции. На самом деле они называются феромонными ловушками, их устанавливают работники лесхозов с определенной целью.

Дело в том, феромон, закрепленный на конструкции, служит приманкой для вредителей леса, например, короедов. Опасных насекомых постоянно подсчитывают работники лесхоза, чтобы определить, насколько они заселились на конкретном участке леса.

Короед – жук-вредитель, который уничтожает древесину, прогрызает в ней ходы и портит изнутри. За очень короткий промежуток времени он может уничтожить большую площадь леса, сада, деревянных построек и лесозаготовки. Ослабленное дерево из–за нашествия короедов может даже погибнуть.

«Если попадает несколько жучков, то это нормально, если же количество переваливает за 300, то возникает необходимость для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий», — рассказал главный лесничий Чечерского спецлесхоза Григорий Писаренко.

Как пишет издание «Чечерский вестник», одно дерево могут заселить несколько десятков тысяч короедов. Тогда оно очень быстро погибает. При этом опрыскивание больного дерева специальными препаратами не поможет. Единственный эффективный способ борьбы — вырубка заселенных насекомыми деревьев, говорят специалисты.

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