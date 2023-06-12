Ученые выяснили, люди с каким характером самые умные 6 12.06.2023, 17:36

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Проведен анализ 1 300 исследований за минувшие 100 лет.

Команда ученых Университета Миннесоты провела колоссальный мета-анализ свыше 1 300 исследований за минувшие 100 лет, целью которых было выяснить, как характер человека влияет на его когнитивные способности.

Итоги этого уникального исследования были представлены в журнале Национальной академии США.

Эксперты трактуют когнитивные способности, как нашу возможность мыслить (в том числе, и образно-абстрактно), воспринимать информацию, анализировать ее, делать выводы и т.д. Эту теорию обосновал швейцарский психолог Жан Пиаже.

После того как ученые обработали данные 2 млн человек из 50 стран, выяснилось, что на когнитивные способности оказывают влияние 79 качеств характера. К примеру, таких как вежливость, тревожность, скромность, вспыльчивость и т.д.

Всего в мета-анализ включили 97 когнитивных способностей, среди которых скорость чтения, память, логика поступков и т.д.

Главные выводы, которые сделали ученые, сформулированы примерно так:

• люди, которые открыты для новой информации и опыта, имеют лучшие когнитивные способности, чем те, кто не приемлет перемен;

• вспыльчивые, депрессивные, подозрительные сложнее усваивают знания и у них проблемы с логикой;

• активные и энергичные люди обладают высоким уровнем памяти, и способностью правильно обрабатывать информацию;

• сострадательные люди имеют более высокие показатели по вербальным и количественным навыкам познания;

• интроверты в целом немного проигрывают по способностям экстравертам, которые в большинстве имеют хорошую память и способны более качественно обрабатывать информацию.

Кроме этого, как это ни парадоксально, но одним из самых сильных показателей влияния на умственное развитие стало трудолюбие.

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