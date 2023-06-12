ВСУ на Донбассе продвигаются на Мариуполь 2 12.06.2023, 18:10

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Где будут происходить самые интересные события.

Украинские военные продвигаются от Великой Новоселки в Донецкой области по обоим берегам реки Мокрые Ялы. В районе села Старомлыновка в ближайшее время будут происходить «самые интересные события», поскольку враг сосредоточил там свои силы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Накануне представитель Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что россияне взорвали дамбу в Пологовском районе Запорожской области.

Это произошло в районе села Новодаровка. Подрыв дамбы привел к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы, вдоль которой продвигаются ВСУ в Донецкой области. По словам Шершеня, это не повлияет на контрнаступательные действия.

По сравнению с дамбой Каховской ГЭС масштабы не те, поэтому противник пытается локально замедлить Силы обороны Украины. Но вряд ли это получится.

«Мы видим продвижение в направлении от Большой Новоселки. Все это указывает на то, что мы движемся по обоим берегам Мокрых Ялов на юг, а это уже Мариупольское направление. Россияне пытаются остановить с помощью подрыва других дамб, но способны нанести лишь временные неудобства. А с учетом продвижения ВСУ на других направлениях, они, скорее всего, сами окажутся в неудобном положении», - считает эксперт Александр Коваленко.

Он также отмечает, что дальше на юге по течению реки противник сосредоточил силы в районе села Старомлыновка. И именно в этом районе в ближайшее время будут происходить «самые интересные события».

Продвижение украинских военных

Вчера стало известно, что украинские бойцы освободили три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Благодатном, Макаровке и Нескучном.

Сегодня в Минобороны сообщили, что украинские защитники продвинулись дальше и освободили Сторожево в Донецкой области.

Также сообщалось, что украинские военные продвигаются в Запорожской области. Недавно они освободили село Новодаровка.

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