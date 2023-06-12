Лионеля Месси задержали в аэропорту Пекина
- 12.06.2023, 18:20
Футболист запутался в документах и политике.
Аргентинского нападающего Лионеля Месси задержали в аэропорту Пекина. Об этом сообщает портал Tribuna.
Месси прибыл в Пекин на товарищеский матч с командой Австралии. С собой он взял только испанский паспорт, а аргентинский оставил дома. Для посещения Китая гражданам Испании необходима виза, но футболист ее не сделал. Из-за этого пограничники его задержали.
Спортсмен объяснил правоохранителям, что не оформил визу, так как считает Тайвань частью Китая. При этом у испанцев есть право посещать остров без документа. Месси сделали ускоренную визу. В аэропорту 35-летний футболист просидел более двух часов.
Аргентина сыграет с Австралией 15 июня. Матч состоится на стадионе Gongti в Пекине.